Stiri pe aceeasi tema

- Dat in urmarite internaționala inca din vara acestui an, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, cumnatul lui Mircea Geonaa, a pierdut și ultima cale de atac in dosarul in care a fost condamnt la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita. Luni, Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul…

- Autorul unui accident rutier mortal produs pe fondul starii avansate de ebrietate a fost condamnat de judecatori suceveni la aproape 4 ani de inchisoare. Acesta a provocat accidentul mortal la cateva zile dupa ce a intrat in vigoare modificarea legislativa prin care cei care comit un accident soldat…

- Un tanar de 22 de ani, din Brașov, a fost arestat preventiv. El este acuzat ca si-a creat un cont pe o retea de socializare si ar fi adus elogii unor organizatii teroriste din Orientul Mijlociu si unor lideri ai acestora. DIICOT anunta, sambata, ca procurorii au dispus retinerea pentru o perioada de…

- Un elev cu o medie de 4,59 primeste bursa de merit la o scoala din Prahova. Explicatia este ca la Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Ploiesti, se poate lua bursa de merit cu medii de patru, cinci sau sase, daca elevii sunt in printre primii 30% din clasa. Situatia sta total diferit la Colegiul National…

- Judecatorii și procurorii sunt, de departe, cei mai bine platiți pensionari din țara noastra. Opt dintre acestia au venituri lunare brute de peste 50.000 de lei. Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Pensii Publice, cea mai mare pensie speciala platita in Romania este de 58.191 de lei. A doua…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Harghita au dispus masura preventiva a controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fața de un inculpat, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și deținerea…

- Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat tragicul accident de la 2 Mai, susține ca fiul sau a facut o greșeala foarte mare și regreta faptele sale. Intrebat despre faptul ca Vlad Pascu a ajuns sa se drogheze avand mulți bani pe mana, tatal lui Vlad Pascu a spus ”Știți ce am […] The…