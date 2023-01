Stiri pe aceeasi tema

- „Un meci destul greu și asta nu o spun doar de dragul de a o spune”, au fost primele remarci ale antrenorului principal de la FC Botoșani cu privire la primul meci oficial din campionatul romanesc, in 2023.

- Pe 16 noiembrie, PNL anunța noi masuri sociale, in contextul exploziei prețurilor, denumit „Pachetul de Criza”. In baza acestui cumul de masuri sociale, s-a pus problema unor vouchere pentru facturile la energie. Sumele vehiculate erau de cel mult 700 de lei. Deși ordonanța nu a fost inca adoptata,…

- La concurența cu CM 2022, Universitatea a vandut 10.000 de bilete pentru derby-ul cu FCU și se așteapta sa dea inca 7.000 - 9.000 pana la ora partidei de maine. Mizeaza și pe cei 4.000 de abonați, in condițiile in care oaspeții au primit 6.000 de tichete. Craiova a intrat in febra derby-ului CSU - FCU.…

- Ziua Nationala a Romaniei a fost sarbatorita, in centrul Craiovei. Aproximativ 2.000 de craioveni au venit sa vada parada militara, dar si parada autospecialelor de politie, pompieri si jandarmi. Autoritatile locale au depus coroane si au sustinut discursuri special pregatite pentru aceasta sarbatoare.…

- SCMU Craiova a reușit, miercuri seara, sa acceada in primele 16 echipe din FIBA Europe Cup 2022 grație victoriei de la Norrkoping, din ultima etapa a grupei H. Oltenii au incheiat pe primul loc și astfel, in grupele principale, au fost repartizați intr-o alta grupa, de caeasta data mult mai complicata.…

- De la sfarșitul acestei luni și pana in martie, studenții Universitatii din Craiova vor sta acasa. Conducerea Universitații susține ca se dorește valorificarea sistemului performant care a fost pus la punct in pandemie și…economie la facturile de energie.

- Peste o suta de mii de spectatori sunt așteptați vineri, 11 noiembrie, la Craiova, la deschiderea celui mai frumos targ de Craciun din țara.Inna, Carla's Dreams, Irina Rimes, Nicole Cherry, The Motans și mulți alți artiști vor face un spectacol incendiar la Craiova, cand sunt programate premiile muzicale…

- Incepand cu data de 1 noiembrie 2022, Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș demareaza acțiunea de primire a cererilor pentru acordarea ajutoarelor de pentru incalzire in sezonul rece 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023. Sumele sunt decontate de Agenția Județeana de Prestații Sociale și acopera intre…