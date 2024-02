Olt: Polițiștii au reținut 70 de permise în weekend Polițiștii olteni au desfașurat in weekend acțiuni specifice pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine și siguranța publica, creșterea gradului de siguranța rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violența, depistarea conducatorilor auto care nu respecta normele privind circulația pe drumurile publice, acționandu-se preponderent pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respecta regimul legal de viteza. In acest interval,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Olt au prins ieri in trafic mai multi soferi beti carora le-au facut dosare penale. Cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. La data de 27 ianuarie 2024, in jurul orei 10:40, polițiștii Serviciului Rutier Olt , in timp ce desfașurau activitați specifice pe strada…

- Reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane au anuntat ca cadrul actiunii Blocada, de sambata, desfasurata la nivel national peste 4.000 de politisti si jandarmi au actionat, in sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publica, prevenirea faptelor cu violenta, prevenirea…

- Un barbat din Parva s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins, sambata, beat la volan. In plus, atunci cand i s-au cerut actele la control, barbatul a prezentat un permis de conducere fals, care parea ca a fost eliberat de autoritațile din Irlanda. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 2 decembrie,…

- Mai multe acțiuni au avut loc, intre 30 noiembrie și 3 decembrie, pe șoselele din județul Olt, pentru evitarea evenimentelor rutiere. Polițiștii din cadrul IPJ Olt au desfașurat activitați specifice: pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, prevenirea accidentelor…

- Aseara, 22 noiembrie, in jurul orei 22:35, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați telefonic cu privire la faptul ca, pe D.J. 184, in localitatea Șurdești, un conducator auto a fost șicanat și blocat in trafic de catre un autovehicul de teren, prevazut…

- Politistii rutieri au retinut, sambata, 455 de permise de conducere pentru diverse abateri in trafic, dintre care 100 pentru viteza, 47 pentru consum de alcool si 16 pentru droguri. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei in trafic, au fost constatate…

- Politistii rutieri au retinut, sambata, 455 de permise de conducere pentru diverse abateri in trafic, dintre care 100 pentru viteza, 47 pentru consum de alcool si 16 pentru droguri. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis duminica AGERPRES, in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei…

- Un oltean a fost retinut pentru ca condus baut si fara permis. El a fost retinut, ieri de polițiștii Secției Rurala nr. 6 Ganeasa, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Balș. Pe 6 noiembrie, la miezul noptii , polițiștii din Ganeasa au oprit pe strada Unirii,…