Stiri pe aceeasi tema

- Campania de recoltat la grau este in plina desfașurare in judetul Olt, unde producția medie obținuta este de 4,5 tone la hectar, adica cu aproape o tona mai puțin fața de anul trecut. In ultima saptamana, s-a redus și prețul pana la 1, 3 lei/kg, fața de 1,6 lei/kg inainte de recoltat, potrivit directorului…

- In acest an, producțiile la orz și grau sunt mai mici cu circa o tona, raportat la anul trecut, in județul Olt. Daca la orz media a atins 4,7 tone la hectar, la grau estimarile se ridica la 4,4 tone la hectar, potrivit datelor Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt. Fermierii au finalizat in aceasta…

- Fermierii din judetul Olt au finalizat in aceasta saptamana recoltarea orzului, obtinand o productie medie la hectar de 4.700 de kilograme, mai scazuta fata de anul trecut, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ), Gabriela Andronie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fermierii din județul Argeș au inceput campania de recoltare a cerealelor, iar aceasta operațiune presupune și desfasurarea unor activitati de transport si depozitare atat a produselor agricole, cat si a paielor, fapt ce crește riscul de izbucnire ale unor incendii. In aceasta perioada, culturile de…

- Campania de recoltat la paioase a inceput deja in județul Olt, iar producțiile obținute sunt inferioare celor de anul trecut, potrivit primelor date comunicate de Directia Agricola Judeteana (DAJ). Aceeași situație este și la grau, fiind așteptate recolte ceva mai mici, din cauza secetei. „A inceput…

- Producția medie la hectar la principalele culturi ar putea inregistra in acest an o reducere intre 10% și 15% din cauza secetei cu care se confrunta Romania inca de la inceputul acestui an, potrivit estimarilor Asociației Fermierilor din Romania (AFR). „Prognoza europeana pentru producțiile agricole…

- Prețul tomatelor a scazut undeva la jumatate la producatorii din județul Olt, odata cu majorarea ofertei. La acest moment, exista peste 500 de fermieri din judetul Olt inscrisi in programul „Tomata” care recolteaza și livreaza tomate pe piața, potrivit presedintelui Sindicatului Producatorilor Agricoli…

- CARAȘ-SEVERIN – Vedetele cerealelor au inregistrat, anul trecut, la nivel național, producții record, județul nostru situandu-se intre cele cu o producție peste medie pe țara! Deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu remarca, la nivel național, faptul ca „producțiile record de anul trecut, de peste…