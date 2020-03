Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Olt sunt in cautarea unui baiat de 15 ani, care a plecat dintr-un centru de ocrotire si nu s-a mai intors. „Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Olt desfașoara activitați de cautare a unui minor in varsta de 15 ani. In ziua de 12 martie 2020 a plecat voluntar din…

- Un sofer care a accidentat mortal un baiat in varsta de 16 ani, in localitatea Nanesti, este cautat de politisti dupa ce acesta a parasit locul accidentului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In aceasta seara, ora 18,50, politistii au fost sesizati prin apel 112, cu privire…

- Polițiștii din cadrul Secției nr.10 Poliție Rurala Vișina au depistat duminica pe raza comunei Studina, un barbat de 35 de ani, din localitate, care, folosindu-se de o coasa se manifesta agresiv. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Olt, la vederea organelor de poliție, acesta…

- O femeie de 89 ani, din comuna Gostavațu, a sesizat faptul ca, in perioada 27 ianuarie–08 februarie, din locuința acesteia au fost sustrase electrocasnice, in valoare de aproximativ 2000 lei. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Olt, in urma activitaților efectuate de polițiștii…

- Polițiștii brașoveni au reușit sa dea de urma unui barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile din Austria. El era cautat pentru infractiuni comise contra propritetatii pe teritoriul acestui stat. Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov, in colaborare cu cei din Sinca…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Rurala Coteana au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 34 de ani din comuna Valcele, județul Olt, banuit de savarșirea de infracțiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice. La data de 27 octombrie 2019 acesta a fost depistat de polițiști in timp ce…

- Politistii bistriteni s-au confruntat, in cursul anului 2019, cu aproximativ 300 de sesizari privind disparitia unor persoane, in special minori, dupa aparitia cazului Caracal, numarul disparitiilor sesizate crescand cu 85% fata de anul anterior, potrivit datelor din bilantul prezentat, marti, de…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au reținut un tanar banuit de savarșirea infracțiunii de talharie, pe care a comis-o in ziua de Craciun. In ziua de Craciun, in jurul orelor 17:30, o femeie de 60 de ani, din orașul Balș, a sesizat faptul ca in timp ce se afla pe trotuarul din fața primariei,…