Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a reafirmat joi, la Kiev, sprijinul Washingtonului fata de Ucraina, aflata de sapte ani intr-un razboi cu separatistii prorusi si intr-un context de noua intensificare a tensiunilor cu Rusia, transmite AFP. 'Ma aflu aici dintr-un motiv foarte…

- Rusia poate in orice moment sa distruga orice ramura a economiei ucrainene ca raspuns la blocada cu apa a Crimeei, a spus fostul deputat al Radei Supreme Evghenii Cervonenko. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. In emisia canalului TV ”Наш”, Cervonenko a subliniat ca Ucraina incearca sa desemneze…

- Comitetul pentru Relatii Externe al Senatului american a votat miercuri in favoarea unui proiect de lege privind furnizarea de asistenta Ucrainei in confruntarea acesteia cu Rusia si exercitarea de presiuni asupra companiilor care contribuie la construirea gazoductului Nord Stream 2, ce ar priva…

- Alte 341 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sunt de import : Rusia-1, Turcia-1, Ucraina-1.Numarul total teste efectuate – 2712, dintre care 1117 teste Rapid – Antigen.

- Serviciul secret FSB din Rusia a anuntat sambata, 17 aprilie, ca a fost dejucat un atac asupra presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA, citata de Agerpres.FSB si serviciile de securitate belaruse au arestat doi barbati la Moscova. Unul dintre ei avea de asemenea si cetatenie americana.De…

- Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax.Nu s-a anuntat initial cat vor dura exercitiile.Statele Unite au anulat anterior desfasurarea a doua nave de razboi catre Marea Neagra in urma plangerilor Rusiei, potrivit unor surse…

- „Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI se bucura de ascensiune in topurile muzicale din lume. Piesa este pe locul 1 pe radio in Rusia, pe locul 1 pe radio in Romania și pe locul 63 in top Shazam Global (cel mai sus a fost pe locul 55). Piesa compusa și produsa de Marco &Seba,... View Article

- Ucraina are in vedere sa se doteze cu arme nucleare, in cazul in care nu devine membra a NATO, a afirmat joi ambasadorul ucrainean in Germania, transmite dpa. "Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie ramânem cu cealalta…