Stiri pe aceeasi tema

- Andia lanseaza oficial videoclipul piesei „Ce urmeaza”, piesa extrasa de pe albumul de debut al artistei care a fost lansat in primavara acestui an. „Ce urmeaza” este o piesa sensibila de dragoste, care a fost compusa de Alex Pelin, Vlad Lucan și Viky Red, scrisa de Alex Pelin și produsa de Vlad Lucan…

- rareș și Olivia Addams lanseaza „Buchet de trandafiri”, un single care cuprinde celebrul refren popularizat la inceputul anilor 2000 de trupa Akcent. Piesa surprinde aceeași nostalgie care te va duce cu gandul la prima ta iubire și marcheaza prima colaborare dintre rareș, un artist in plina ascensiune,…

- Otilia lanseaza „Ayala”, o piesa cat o poveste despre standardele intalnite in relațiile moderne din prezent. „Ayala” transmite energie prin fiecare nota și reușește, in același timp, sa mearga pe urmele unei tinere care iși dorește de la o relație bunuri materiale, dincolo de orice. „Ayala” este o…

- Atunci cand doi dintre cei mai cunoscuți artiști dance iși unesc viziunile, rezultatul e cu siguranța un hit. „Weekend On A Tuesday” e prima colaborare dintre R3HAB și Laidback Luke și se anunța a fi un single memorabil pentru fanii lor, și nu numai. Piesa imbina stilul groovy, cu influențe de house,…

- florianrus incheie seria de lansari a noului EP alaturi de Nicole Cherry, piesa „Fara Tine” fiind ultima dintre cele patru piese lansate vara aceasta. Dupa cum ne-a obișnuit pana acum, fiecare piesa de pe EP-ul „Flacara mea geamana” spune o poveste, iar intensitatea trairilor și a emoțiilor a crescut…

- Liviu Teodorescu continua seria de lansari din cadrul proiectului sau de suflet, #LiTeMoments, ajuns la al cincilea an, cu „Ore-n șir”. „Piesa „Ore-n șir” este despre firescul in iubire, despre doi oameni care vor ca totul sa decurga natural, fara un „commitment” forțat. Pune accentul pe un baiat care…

- Vara continua cu cel mai recent single Vanotek ”Happier”, care are un sound funk dance, melancolic și sensibil. Piesa a fost compusa și produsa de Vanotek, mix și master Sergiu Musteața, iar videoclipul a fost regizat de Edward Aninaru, DoP – Shivashish Ahuja. ”Happier” e acea piesa care insoțește zilele…

- florianrus lanseaza astazi „Sentimente cu alcool”, penultima piesa de pe EP-ul „Flacara mea geamana”. Piesa a fost cantata de-a lungul timpului doar in concertele sale prin țara, reușind sa țina publicul in suspans pana in ziua de astazi referitor la data de lansare. „Sentimente cu alcool” reprezinta…