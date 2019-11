Procesul de integrare a Balcanilor Occidentali in Uniunea Europeana trebuie sa fie accelerat, a apreciat vineri comisarul european desemnat pentru extindere si politica de vecinatate, Oliver Varhelyi, care a promis ca se va concentra pe o propunere de lansare a negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia de Nord inaintea Summitului de la Zagreb, prevazut in mai anul viitor, transmite MTI. Varhelyi, a carui nominalizare in postul de comisar european pentru extindere si politica de vecinatate a fost acceptata de Parlamentul European in aceasta saptamana, a spus ca portofoliul sau este unul ''plin…