OLGUȚA VASILESCU pune tunurile pe ANGAJATORI! Amenzi de milioane de euro… In perioada mentionata, au fost depistate 520 de persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 65 erau din Prahova, 46 din judetul Arad si 40 din Ialomita. De asemenea, in domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.574 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 4,84 milioane de lei, din care 4,51 milioane de lei pentru munca nedeclarata, si au fost sanctionati 573 de angajatori. In aceeasi perioada, in domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost efectuate 1.871 de controale, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 627.000 de lei. Conform sursei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.817 locuri de munca, in data de 8 iunie 2018. (Promotiile zilei la monitoare) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.007 locuri de munca, in data de 6 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.420; Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 22.296 locuri de munca, in data de 5 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.207, Prahova…

- Peste 34.400 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cela mai multe - aproape 2.000 - fiind pentru lucrator comercial, agent de securitate si muncitor necalificat pentru asamblarea pieselor si in industria confectiilor, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 23.961 locuri de munca, in data de 12 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.826,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 23.779 locuri de munca, in data de 11 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 6.106,…

- Inspectorii de munca au aplicat agentilor economici, in perioada 26 – 30 martie, amenzi in valoare totala de circa 2,9 milioane de lei (620.483 euro) pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniu, potrivit datelor oficiale publicate miercuri de Inspectia Muncii, informeaza AGERPRES . In intervalul…

- In intervalul de referinta, au fost depistate 269 persoane care lucrau fara forme legale, dintre care 32 erau din judetul Prahova, 25 din Timis si cate 22 din Arges si Hunedoara. De asemenea, in domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.029 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in…