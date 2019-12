Stiri pe aceeasi tema

- In conferința de presa pe care a susținut-o miercuri sera, Viorica Dancila a explicat care este motivul pentru care nu vorbește limba engleza. Viorica Dancila a afirmat ca știe engleza, dar ca nu vrea sa vorbeasca pentru a nu face greșeli. "Vorbesc limba engleza și ințeleg, dar nu vorbesc foarte bine.…

- ''Mai putin de 1- din cele circa 500 de milioane de persoane in Europa erau imigranti ilegali in 2017, fata de 3- din cele 325 de milioane de persoane in SUA'', scrie acest institut in studiul sau comparativ. In document se precizeaza ca notiunea de ''Europa'' cuprinde in acest caz statele UE plus Elvetia,…

- Sphera Franchise Group („Sphera”) a inregistrat o creștere cu 25,9% a vanzarilor consolidate, la 694 milioane lei, in primele noua luni ale anului 2019, dupa ce vanzarile din T3 au crescut cu 23,5% fața de anul precedent. Performanța pe primele noua luni a fost sprijinita de creșterea continua a vanzarilor…

- In total, Uniunea Europeana a produs, in 2018, lumanari in valoare de 1,638 miliarde de euro, o crestere a producției de 11% fata de anul 2013, precizeaza sursa citata. Totodata, Germania și Italia au produs fiecare lumanari in valoare de 164 milioane de euro, cate 10% din total. Anul trecut, in…

- „Faptul ca vorbim mai bine sau mai puțin bine o anumita limba straina eu cred ca este relevant”, a raspuns Dancila intrebarii, spunand ca ii apreciaza pe cei care vorbesc limbi straine dar… „țin mai puțin la aceasta țara”. „Suntem in Romania și haideți sa aratam ca suntem romani, haideți…

- Cel mai mare producator de lumanari din UE a fost anul trecut Polonia (619 milioane de euro), urmata de Germania si Italia (fiecare cu 164 milioane de euro), in timp ce Romania a produs lumanari in valoare de 848.311 euro, scrie Agerpres. In 2018, statele membre UE au importat lumanari in…

- Conducerea Lockheed a declarat ca orice stat care detine avioane F-16, predecesoarele F-35, sunt considerate potentiali clienti, scrie Agerpres. Cea mai raspandita versiune, F-35A, va costa 82,4 milioane de dolari in 2020, 79,17 milioane in 2021 si 77,9 milioane in 2022, a informat Departamentul…

- In cadrul Iulius Town a fost deschisa in aceasta toamna prima gradinita din oras cu predare exclusiv in limba engleza, dar și o școala primara cu predare in limba romana. De luni, 16 septembrie 2019, noua gradinita și-a deschis porțile. Totodata, deja de o saptamana, a fost inaugurata școala, care funcționeaza…