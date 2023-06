OLAF – dare de seamă (pentru anul 2022) Raportul privind activitatea OLAF desfasurata in anul 2022 (cel al scandalului "Qatargate") releva amploarea larga a acesteia, cu accent pe frauda transfrontaliera, fraude si nereguli in achizitiile publice, fraude in acordarea de subventii si manipularea licitatiilor, incalcarea regulilor privind achizitiile de catre administratiile publice, nepotism si malversatiuni ale fondurilor UE, angajari fictive etc. Cu date precise, Directorul-General al OLAF (Ville Itala) sustine ca au fost incheiate 256 de investigatii si s-au emis 275 recomandari autoritatilor nationale si europene relevante. Investigatiile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

