Ofițer ISU condamnat la închisoare cu executare după ce a înjunghiat doi tineri într-un club Pompierul a fost trimis in judecata dupa ce in iulie 2017 a injunghiat un tanar in timpul unei altercații care a avut loc intr-un club din Iași. Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, Tribunalul Iași i-a interzis ofițerului ISU dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In plus, pompierul va trebui sa plateasca cheltuielile de spitalizare ale victimei in valoare de de 4.436,56 lei. Sentința, data de Tribunalul Iași, la finalul lunii noiembrie 2022, nu este definitiva și a fost deja atacata de tanarul injunghiat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

