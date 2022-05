Oficialii maghiari flutură din nou tema autonomiei Insarcinatul prim-ministrului ungar, Katalin Szili, afirma ca integrarea comunitatii maghiare in Romania necesita recunoasterea drepturilor colective, subliniind ca, in lipsa acestora, “integrarea inseamna doar asimilare”. Ea a transmis romanilor sa nu-i creada pe politicienii lor, precizand ca eforturile maghiarilor nu urmaresc separarea, ci transformarea – pe baza principiului european al subsidiaritatii – intr-o comunitate care isi poate hotari propria soarta. Oficialul ungar a subliniat necesitatea recunoasterii dreptului la identitatea nationala ca drept fundamental al omului, “de vreme ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

