- Germania si Rusia au convenit asupra unei intrevederi "la inceputul lui ianuarie", in cadrul eforturilor menite sa aplaneze criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei, a anuntat sambata o sursa guvernamentala germana, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta intrevedere va avea loc intre…

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Germania a suspendat miercuri difuzarea prin satelit a canalului de stiri Russia Today in limba germana (RT DE), in absenta unei licente valide, provocand iritarea Moscovei, care a amenintat cu represalii, informeaza AFP. La 15 zile dupa instalarea guvernului condus de Olaf Scholz, subiectele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta „in urmatoarele zile” cu omologii sai ucrainean, Volodimir Zelenski, si rus, Vladimir Putin, dupa un summit virtual intre liderul de la Kremlin si Joe Biden, pentru a evita o escaladare militara in Ucraina, a anuntat marti Palatul Elysee, noteaza AFP.…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia ca a incalcat protocolul diplomatic dupa ce Moscova a publicat corespondenta confidentiala cu privire la Ucraina, cel mai recent semn al deteriorarii legaturilor dintre Moscova si Occident, transmite Reuters. Miercuri, Ministerul rus de Externe a facut…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia de incalcarea protocolului diplomatic dupa ce Moscova a publicat o parte a corespondentei sale diplomatice cu Parisul si Berlinul in legatura cu Ucraina, intr-un ultim semn al deteriorarii legaturilor intre rusi si Occident, transmite Reuters. Ministerul…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni la telefon cu presedintii Ucrainei si Rusiei, pentru a vorbi despre conflictul ucrainean, si au convenit ca este nevoie ca ministrii lor de Externe sa aiba o intalnire, a anuntat guvernul german, transmite Reuters.…

- China va fi principalul beneficiar al unor politici occidentale complet nerealiste care isi propun ambitioase tinte neutrale de emisii de carbon. Multi lideri europeni, intre care si Klaus Iohannis, aflati sub imense presiuni interne, se uita acum catre Bruxelles. Insa dupa cum relateaza Politico, Charles…