Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oficiali americani a sosit duminica in Coreea de Nord pentru discutii privind potentialul summit intre Donald Trump, presedintele SUA, si Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, informeaza cotidianul The Washington Post, arata agentia Reuters.

- Oficiali americani au trecut granita in Coreea de Nord, duminica, pentru a discuta despre pregatirile pentru posibilul summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, pe care acesta din urma a anuntat joi ca-l anuleaza pentru a reveni a doua zi asupra deciziei, transmite…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca intalnirea sa extrem de asteptata cu liderul nord-coreean Kim Jong Un nu va avea loc in Zona Demilitarizata (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, informeaza Reuters, Yonhap si AFP. Dand asigurari ca data si locul acestei…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat luni satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei ca posibil loc de intalnire pentru summitul sau istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, relateaza AFP si Reuters.''Casa Pacii, de la frontiera dintre Coreea de Nord si Coreea de…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri intalnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscand acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cat de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza Reuters, AFP si dpa.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, in cadrul unui discurs umoristic la un dineu cu jurnalisti, ca oficiali din Statele Unite se vor intalni cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, informeaza agentia de stiri Reuters. "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile.…