- Fortele ucrainene ar putea fi nevoite sa se retraga pe pozitii mai bune in Severodonetk, insa nu vor ceda acest oras din estul Ucrainei, a declarat miercuri guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, citat de Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- UPDATE 2 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara ca a vizitat orasele Lisiceansk, Severodonetk si Soledar din estul Ucrainei, in apropierea liniei frontului, unde s-a concentrat ofensiva fortelor ruse, transmite Reuters. Situatia s-a inrautatit pentru trupele ucrainene, dupa…

- Pozitia fortelor ucrainene care lupta in orasul Severodonetk din estul Ucrainei ‘s-a inrautatit putin’, a apreciat luni guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, citat de Reuters. ‘Aparatorii nostri au reusit sa intreprinda un contraatac o vreme; au eliberat mai mult de jumatate din oras. Insa acum…

- Rusii au pierdut teren in Severodonetk, oras-cheie in estul Ucrainei si epicentrul unor lupte grele pentru controlul Donbasului, a anuntat duminica guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina doreste sa-si consolideze pozitiile pe teren cu ajutorul livrarilor de arme din Occident inainte de a relua negocierile de pace cu Rusia, a anuntat negociatorul ucrainean David Arahamia, citat sambata de Reuters. „Fortele noastre armate sunt pregatite sa foloseasca (noile arme)… si apoi cred…

- De 100 de zile Ucraina traiește in razboi, iar conflictul cu Rusia se anunța unul de lunga durata. Forțele ruse controleaza acum aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Luptele continua in mai multe parți ale regiunilor Lugansk și Donețk, in timp ce…

- Fortele ruse asalteaza in continuare orasul ucrainean Severodonetk, dupa ce sambata anuntasera ca au capturat orasul vecin Liman, important nod feroviar, in timp ce Moscova isi continua ofensiva in Donbas, estul Ucrainei, potrivit Reuters. Fortele ruse si-au intensificat atacul duminica asupra celui…