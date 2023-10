Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului la Londra: Nu exista nicio criza umanitara in GazaAmbasadorul Israelului in Marea Britanie a sugerat ca nu exista nicio criza umanitara in Gaza.Intrebata de Kay Burley de la Sky News care este parerea ei cu privire la criza umanitara despre care presa relateaza pe larg, Tzipi…

- Presedintele Joe Biden a reiterat duminica, intr-o postare pe X (fosta Twitter), ”sprijinul neclintit” al Washingtonului pentru Israel in razboiul sau impotriva gruparii militante palestiniene Hamas si a spus ca i-a oferit premierului israelian Benjamin Netanyahu o actualizare atat cu privire la sprijinul…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a spus ca tara sa isi poate permite, ”absolut”, sa sprijine financiar atat Israelul, cat si Ucraina in eforturile lor de razboi, transmite CNBC.Presedintele Joe Biden a reiterat duminica, intr-o postare pe X (fosta Twitter), ”sprijinul neclintit” al Washingtonului…

- Un fost prim-ministru al Israelului a declarat ca Benjamin Netanyahu nu ar trebui sa ramana liderul țarii pe termen lung, dupa incursiunea fara precedent a Hamas, potrivit Sky News și Digi24.ro . In cadrul unui interviu acordat pentru Sky News, Ehud Barak a declarat ca atacul Hamas a fost „șocant pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a atentionat ca un asalt terestru israelian asupra Fasiei Gaza ar duce la „pierderi printre civili palestinieni absolut inacceptabile”, informeaza AFP, conform AGERPRES. „Esential este acum sa fie oprita varsarea de sange”, a spus Vladimir Putin, sustinand ca Rusia este…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri, 13 octombrie, la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza Agerpres. Austin urmeaza sa aiba…

- Șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kirilo Budanov, a declarat ca Rusia are probabil capacitatea economica și tehnica de a-și continua razboiul impotriva Ucrainei pana in 2025 sau 2026, iar resursele umane ale Rusiei ar putea rezista chiar mai mult. Secretarul de stat american Antony…

- Update. „Suntem in razboi și vom caștiga”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Inamicul nostru va plati un preț de un fel pe care nu l-a mai cunoscut pana acum”, a declarat Netanyahu intr-un discurs video. Update. Sute de locuitori din nord-estul Fașiei Gaza și-au parasit casele sambata…