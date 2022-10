Oficial: românii vor plăti facturi la energie cât salariul minim net pe un an întreg, după regularizarea din luna februarie Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI), a susținut pe asociatiaenergiainteligenta.ro ca romanii vor ajunge sa plateasca facturi la energie cat salariul minim net pe un an intreg, dupa regularizarea din luna februarie. In special cei care locuiesc la bloc și depind de sistemele de termoficare. ”Inchiderea unor sisteme de termoficare din Romania, inseamna refugierea […] The post Oficial: romanii vor plati facturi la energie cat salariul minim net pe un an intreg, dupa regularizarea din luna februarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inchiderea unor sisteme de termoficare din Romania presupune transferul multor proprietari de apartamente catre incalzirea cu energie electrica – radiatoare și boilere electrice pentru producerea de ala calda menajera. Exista orașe unde sistemele de termoficare sunt in prag de colaps și posibil sa nu…

- Salariul minim net pe un an de zile iti va achita doar factura care va veni la energie electrica dupa regularizarea din februarie 2023. Este anunțul facut de Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI). Specialistul se refera de fapt la romanii care locuiesc la bloc și depind…

- Salariul minim net pe un an de zile iti va achita doar factura care va veni la energie electrica dupa regularizarea din februarie 2023. Este anunțul facut de Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI). Specialistul se refera de fapt la romanii care locuiesc la bloc și depind…

- Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI), susține ca romanii vor ajunge sa plateasca facturi la energie cat salariul minim net pe un an intreg, dupa regularizarea din luna februarie.

- Facturile la energie vor veni cu intarziere. Romanii vor trebui sa plateasca dintr-o data consumul pe doua, trei luni Ordonanța privind plafonarea prețurilor la energie vine „la pachet” cu o problema ce va ingreuna și mai mult viața romanilor. Facturile la energie si gaze vor veni cu intarziere, iar…

- Furnizorii vor intarzia emiterea facturilor privind consumul pe luna septembrie, intrucat nu au avut timp sa-si adapteze softurile de emitere a facturilor, anunțat, marti, Dana Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Ea a explicat ca OUG 119/2022…

- Cat va crește salariul minim in Romania? Criza socio-economica prin care trece Romania este una fara pecedent. Factorii sunt mulți, și i-am menționat de fiecare data cand am discutat de salarii sau pensii. Conform unor surse guvernamentale, in aceste zile se discuta, din nou, de posibile mariri. Sursele…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca salariul minim trebuie sa creasca in Romania, precizand ca vor fi facute cateva propuneri in acest sens in urmatoarea perioada. Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca exista certitudinea ca saptamana viitoare va fi prezentat noul pachet…