​OFICIAL Mauricio Pochettino este noul antrenor al echipei PSG Paris Saint-Germain a anuntat, sâmbata, ca noul antrenor al echipei este Mauricio Pochettino. Argentinianul a semnat un contract valabil pâna la 30 iunie 2022, cu optiunea de prelungire pe înca un an.



"Sunt extrem de fericit și onorat sa devin noul antrenor al echipei PSG. Mulțumesc liderilor clubului pentru ca și-au pus încrederea în mine. Dupa cum știți, acest club a pastrat întotdeauna un loc special în inima mea. Am amintiri minunate din perioada petrecuta aici, în special atmosfera unica de pe Parc des Princes.



