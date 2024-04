Stiri pe aceeasi tema

- Luis Enrique, antrenorul lui PSG, l-a atacat pe Xavi inainte de meciul cu Barcelona din sferturile Champions League. Turul are loc la Paris, miercuri de la 22:00. Enrique a uitat de colaborarea cu Xavi din mandatul lui la Barcelona. Cu Xavi capitan, echipa antrenata de Luis Enrique lua tripla (Champions…

- Luis Enrique (53 de ani), antrenorul celor de la PSG și fostul tehnician al Barcelonei, a fost intrebat pe Twitch de catre un urmaritor pentru ce numar de abonați ar fi dispus sa il lase pe Kylian Mbappe pe bara la meciul din Champions League dintre catalani și parizieni. PSG – Barcelona, manșa tur…

- Espanyol, locul 3 din liga a doua spaniola, și-a angajat un nou antrenor. Manolo Gonzalez (32 de ani) a preluat echipa pana la finalul sezonului. Espanyol l-a demis pe Luis Miguel Ramis (53 de ani) și l-a numit pe Gonzalez, care are un trecut inedit, conform sport.es. Consiliul de Administrație al clubului…

- Barcelona a invins-o vineri seara pe Mallorca, scor 1-0, in etapa #28 din La Liga. Lamine Yamal (16 ani) a marcat golul decisiv in minutul 73 și le-a adus catalanilor trei puncte extrem de importante. Xavi, antrenorul Barcelonei, a evitat comparațiile cu fostul star al echipei, Lionel Messi (36 de ani).…

- Deco, directorul sportiv al ocupantei locului 3 din La Liga, Barcelona, a decis ca Luis Enrique, tehnicianul liderului din Ligue 1, Paris Saint-Germain, sa fie opțiunea prioritara de inlocuitor pentru Xavi, care și-a anunțat plecarea la finalul sezonului curent, in vara. Contractul antrenorului spaniol…

- In plina crize de rezultate in La Liga, conducerea Barcelonei trebuie sa pregateasca noul sezon și sa gaseasca un nou antrenor. Pe lista au mai ramas doua nume: Hansi Flick (58 de ani) și Roberto de Zerbi (44 de ani). Dupa ce Xavi a anunțat ca va pleca la finalul sezonului, președintele Joan Laporta…

- Sunt scantei mari la Barcelona. Xavi pleaca pentru a-i fi mai bine echipei, dar conducatorii clubului au inceput cautarile unui nou antrenor cu un conflict. Subiectul a starnit un adevarat razboi in birourile șefilor. Președintele clubului, Joan Laporta, viseaza la o mutare uriașa. Il dorește la echipa…

- Portarul Horațiu Moldovan (26 de ani) va avea șansa sa joace in acest sezon de UEFA Champions League, dupa ce Atletico Madrid l-a trecut pe lista. Adus in aceasta iarna de la Rapid, pentru 800.000 de euro, internaționalul roman inca nu a debutat in trupa lui Diego Simeone in La Liga. Dar antrenorul…