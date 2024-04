Stiri pe aceeasi tema

- Xavi și Luis Enrique s-au impacat și s-au imbrațișat inainte de PSG - Barcelona, din sferturile Champions League. Cei doi au colaborat la Barcelona in sezonul 2014-2015. Xavi era atunci capitanul Barcelonei, Enrique era antrenor, iar impreuna au caștigat tripla Champions League - La Liga - Cupa Spaniei.…

- PSG și Barcelona se infrunta azi in meciul serii din sferturile UEFA Champions League. Duelul de pe „Parc des Princes” va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. ...

- Luis Enrique, antrenorul lui PSG, l-a atacat pe Xavi inainte de meciul cu Barcelona din sferturile Champions League. Turul are loc la Paris, miercuri de la 22:00. Enrique a uitat de colaborarea cu Xavi din mandatul lui la Barcelona. Cu Xavi capitan, echipa antrenata de Luis Enrique lua tripla (Champions…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte (FRL), Razvan Pircalabu, a declarat, pentru Agerpres, ca merge cu sufletul deschis si cu incredere la Turneul Preolimpic European de la Baku (Azerbaidjan), acolo unde spera ca un numar cat mai mare de sportivi romani sa obtina calificarea la Jocurile Olimpice…

- Luis Enrique (53 de ani), antrenorul celor de la PSG și fostul tehnician al Barcelonei, a fost intrebat pe Twitch de catre un urmaritor pentru ce numar de abonați ar fi dispus sa il lase pe Kylian Mbappe pe bara la meciul din Champions League dintre catalani și parizieni. PSG – Barcelona, manșa tur…

- Xavi, antrenorul Barcelonei, a avut polițe de platit dupa calificarea in sferturile Champions League. Catalanii au caștigat cu Napoli, scor 3-1, și s-au calificat cu 4-2 la general. In celalalt meci al serii, Arsenal a eliminat-o pe Porto la penalty-uriMai sunt calificate in „sferturile” Ligii Campionilor…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe SSC Napoli cu scorul de 3-1 (2-1), marti seara, pe Estadi Olimpic Lluis Companys, in mansa secunda a optimilor. Dupa 1-1 la Napoli, Barca s-a impus acasa prin golurile marcate de Fermin Lopez (15),…

- Bayern Munchen s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 3-0, marti seara, pe Allianz Arena, in mansa secunda a optimilor de finala. La partida din Spania, Mbappe a marcat ambele goluri ale parizienilor, care au obținut și ei…