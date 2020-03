Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii care verifica motivele de parasire a domiciliului pe durata starii de urgența intalnesc cetațeni care inventeaza motivații hilare ca sa incalce regulile ce impun distanțarea sociala. Un roman le-a spus polițiștilor ca a vrut sa-și plimbe peștișorul de acvariu pe care il ținea intr-o punga,…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Un barbat din Phoenix a murit, iar sotia sa se afla in stare critica dupa ce și-au tratat raceala cu fosfat de clorochina, un aditiv folosit și pentru curatarea rezervoarelor de peste, dar care face parte din compoziția unui medicament anti-malarie, scrie Time. Cei doi americani, cu varste de aproximativ…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. UPDATE ora.19.00:…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- Autoritațile au facut pana la aceasta ora analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica, a declarat intr-o conferința de presa, prefectul județului, Ionel Cristinel Rujan.…

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…

- Sorin Roșca Stanescu Astazi ministrul Finanțelor, Florin Cițu era așteptat la Parlament. Pentru a raspunde, in fața comisiilor de specialitate reunite, pentru ritmul accelerat și dobanzile mari la care a indatorat statul roman. Nu s-a prezentat. Le-a dat cu tifla parlamentarilor. A ținut in schimb o…