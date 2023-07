Oficial: Adrian Mutu a plecat de la Rapid!

Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman (44 de ani), președinte la Hermannstadt, in trecut fotbalist la Rapid, spune ca l-ar angaja antrenor in Giulești pe Marius Șumudica (52). Totuși, mutarea propusa de fostul portar nu se va infaptui. Aflata in cautare de antrenor dupa ce Adrian Mutu a batut palma cu Neftchi Baku, conducerea…

- Antrenorul in varsta de 44 de ani a ordonat sesiuni multiple și diversificate cu mingea la Samorin, pe aceste detalii pune accentul. In afara membrilor staff-ului tehnic personal, Adi Mutu este susținut și de veteranii Sapunaru, Grigore și Morais, care dau tonul la antrenamente. Reporterul Eduard Apostol…

- In februarie, mijlocașul Antonio Sefer (23 de ani), transferat recent de Hapoel Beer Sheva de la Rapid, l-a atacat dur pe Florin Manea. Impresarul susține ca nu i-a raspuns pentru ca așa l-a rugat Adrian Mutu, la acea vreme antrenorul lui Sefer. Deranjat de o declarație a lui Florin Manea, Antonio Sefer…

- Rapidul și-a programat reunirea pentru data de 14 iunie, atunci cand elevii lui Adrian Mutu (44 de ani) se vor intoarce la antrenamente, in vederea pregatirii noului sezon de Liga 1. Rapidul se va pregati in Romania pana pe 26 iunie Formația alb-vișinie a anunțat, pe site-ul oficial al clubului, ca…

- Rapid a pierdut luni seara in Giulești, 2-3 cu CSU Craiova, partida in care au existat numeroase faze de arbitraj contestate de ambele echipe. Partida a fost una extrem de tensionata in special in repriza a doua. Cele 2 echipe luptau pentru locul 4, iar presiunea uriașa l-a facut pe Adrian Mutu sa aiba…

- Patronii Dedeman cumpara FCSB, este ultimul zvon din fotbalul romanesc. Fratii Dedeman ar vrea apoi o fuziune cu CSA Steaua. Gigi Becali a spus ca vrea sa se retraga din fotbal dupa ce a pierdut ultimul meci in fața Rapidului lui Adrian Mutu. Cati bani cere Gigi Becali pentru a termina cu fotbalul,…

- Atat galeria Rapidului, cat și cea a celor de la FCSB, a afișat bannere pe stadionul Giulești duminica seara, la meciul caștigat de trupa pregatita de Adrian Mutu (44 de ani), scor 1-0, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Superligii. Fanii prezenți in cele doua peluze s-au ironizat, dar printre mesaje…

- Robert Nița, fost atacant la Rapid, a comentat decarațiile dure ale lui Marius Șumudica despre situația echipei din Giulești. Fara victorie in play-off, lui Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, i s-a cerut demisia de catre ultrași. Ulterior, tehnicanul a fost confirmat de Dan Șucu și Victor Angelescu. …