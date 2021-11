Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul s-a reunit in ședința, luni dimineața, pentru a remedia neințelegerea referitoare la vacanța instituțiilor școlare private, dupa ce un articol care prevedea suspendarea cursurilor si era in decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), a fost uitat și nu a mai fost preluat…

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte trei au fost ranite, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs in satul Miorcani, din comuna Radauti Prut. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, un autoturism, in care se aflau cei cinci tineri, cu varste cuprinse intre…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a sustinut in aceasta dupa amiaza o declaratie de presa in cadrul careia a precizat ca, daca scoala solicita, cursurile se pot desfasura online, insa in anumite situatii. Mai exact, solicitarea de intrare in online se poate face in baza articolului 3…

- Masca de protecție redevine obligatorie in spații deschise. Ordinul comun al ministrului sanatații și al ministrului afacerilor interne, care impune purtarea maștii in spații deschise, a fost publicat miercuri seara in Monitorul Oficial. Ministrul sanatații și ministrul afacerilor interne au emis, marți,…

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- In concordanța cu Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 140/10.09.2021, toate unitațile de invațamant din județul Dambovița au funcționat, in perioada 13-17 septembrie 2021, in scenariul 1 prevazut de Ordinul ministrului Educației și al ministrului Sanatații nr. 5196/1756/2021…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, in sedinta de sambata, sa mentina obligativitatea purtarii mastii de protectie pe o raza de 50 metri in jurul unitatilor de invatamant pentru cei care stationeaza in acest perimetru. “A ramas purtarea obligatorie a mastii pe…

- Inceput de an școlar 2021-2022 in ALBA. SCENARIILE de funcționare ale școlilor in saptamana 13-17 septembrie Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a aprobat vineri scenariile de funcționare pentru unitațile de invațamant, in prima saptamana de școala, 13-17 septembrie. Regulile pentru…