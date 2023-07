Stiri pe aceeasi tema

- Contestatia Blue Air la amenda de peste 10 milioane de lei primita in octombrie 2022 de la ANPC a fost respinsa de instanta. Decizia nu este definitiva. ”Respinge plangerea contraventionala formulata de petenta BLUE AIR AVIATION S.A. in contradictoriu cu intimata ANPC ca neintemeiata. Cu drept de apel…

- Actorul Matt Damon a refuzat un rol important cu ani in urma - doar ca acest rol era unul care i-ar fi putut aduce castigatorului premiului Oscar peste 250 de milioane de dolari.Prezent in episodul de vineri al emisiunii "Who's Talking to Chris Wallace" de la CNN, Damon a vorbit cu gazda despre cum,…

- Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, spune ca a primit o oferta importanta pentru atacantul Daniel Birligea (23 de ani). Transferul este blocat momentan de modul in care suma ar urma sa fie distribuita, doar un milion de euro in acest moment. Daniel Birligea a fost om de baza pentru CFR Cluj…

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), fostul internațional roman, a dezvaluit ca Gigi Becali (65 de ani), patronul de la FCSB, a refuzat 15 milioane de euro pentru doi jucatori. In 2019, dupa Campionatul European de tineret, Becali a refuzat o oferta de 9 milioane de euro de la Sporting Lisabona pentru Florinel…

- Adrian Șut poate pleca de la FCSB. Fotbalistul vicecampioanei este dorit de o formație din MLS, campionatul din Statele Unite ale Americii, acolo unde va juca, din sezonul viitor, și Lionel Messi, care a semnat cu Inter Miami. Conform informațiilor oferite de gsp.ro, fotbalistul legitimat la formația…

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul de la FCSB, susține ca a primit o oferta de transfer pentru atacantul Andrea Compagno (27 de ani). Fara sa dezvaluie numele echipei care il vrea pe italian, Becali a anunțat ca interesul vine din Golf. Latifundiarul ar fi refuzat prima oferta, insa ar accepta daca…

- Florin Tanase (28 de ani) a fost astazi prezent la baza de pregatire a celor de la FCSB. Fostul capitan al vicecampioanei se reface dupa o accidentare. Florin Tanase a ratat prima manșa a semifinalei Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite, pierduta de Al-Jazira, formația lui, in fața lui Al Sharjah,…

- Farul nu se va putea baza pe Denis Alibec pentru ultimele doua etape din play-off, cu FCSB și cu CFR Cluj. Pierderea e uriașa! Atacantul in varsta de 32 de ani este de departe MVP-ul lui Gica Hagi: a fost determinant in 8 partide din acest campionat și a contribuit decisiv la 31% dintre golurile dobrogenilor.…