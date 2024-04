Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a cerut Statelor Unite sa "stea departe" de operatiunea lansata simbata seara impotriva Israelului, care este "raspunsul" sau la atacul impotriva consulatului iranian din Damasc, relateaza AFP. "Acesta este un conflict intre Iran si regimul israelian asasin, de care Statele Unite TREBUIE SA STA…

- Colonizare, varsare de sange, crime de razboi, ocupație, baze militare controversate – toate aceste probleme fac parte din istoria comuna a celor trei state care vor participa la intalnirea de la Casa Alba: Statele Unite, Japonia și Filipine. Totuși, subiectul principal al discuțiilor trilaterale ce…

- „Armata israeliana este pregatita pentru partea operaționala și pentru evacuarea populației”, potrivit comunicatului, care nu ofera alte detalii despre aceasta operațiune anunțata de mult timp, impotriva careia Statele Unite și ONU au avertizat in repetate randuri, potrivit AFP.TBenjamin Netanyahu promite…

- Statele Unite si Marea Britanie au efectuat sambata lovituri vizand 18 tinte ale houthi in opt locatii distincte din Yemen, ca raspuns la atacurile desfasurate de rebelii sustinuti de Iran impotriva navelor din Marea Rosie, a anuntat Pentagonul, scrie AFP.

- Statele Unite au impus miercuri sancțiuni impotriva grupului infracțional ecuadorian Los Choneros și a liderului acestuia, a anunțat Departamentul Trezoreriei americane intr-un comunicat, informeaza Reuters.DE CE ESTE IMPORTANTCreșterea violenței in Ecuador a culminat luna trecuta cu lansarea de…

- Pentagonul a aratat, luni, ca nu are cunoștința de niciun iranian ucis in recentele atacuri americane impotriva unor ținte legate de Iran in Irak și Siria, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Statele Unite au lansat vineri atacuri aeriene in Irak și Siria impotriva a peste 85 de ținte legate de…

- Celebrul actor Arnold Schwarzenegger a fost retinut miercuri, 17 ianuarie, pe aeroportul din Munchen pentru ca nu declarat la vama un ceas de valoare pe care voia sa il vanda la licitație, au anuntat vamesii germani, a relatat AFP, preluata de news.ro.Sosit din Statele Unite in Germania, actorul in…