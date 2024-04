Stiri pe aceeasi tema

- Timisoreanul Ovidiu Gant, deputat din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), a transmis un mesaj de sustinere pentu primarul Dominic Fritz, afirmand ca in primul mandat, edilul i-a confirmat asteptarile. In urma cu trei zile a fost anuntata constituirea Aliantei pentru Timisoara,…

- Alaturi de cele trei partide deja asumate pentru susținerea lui Dominic Fritz pentru obținerea unui nou mandat de primar, USR, PMP și Forța Dreptei, pe lista extinsa, devenita Alianța pentru Timișoara, apar, de joi, și Partidul Liberal – partea ”oficiala” a aripii Raul Ambruș, desprinsa din PNL Timiș,…

- PNL a refuzat sa voteze proiectul primarului Dominic Fritz de a construi un nou spital municipal, cu finanțare de la Banca Mondiala, iar consilierul PNL Simion Moșiu a votat “NU”, arata USR Timis, printr-un comuncat dfe presa. Simion Moșiu este și pe lista de consilieri locali ai lui Nicolae Robu, fostul…

- Timișoara, orașul premierelor mondiale, și-a mai adaugat o una, a administrației Dominic Fritz – bulevardul reabilitat pe care nu incap doua autocare pe același sens. Un cititor PRESSSALERT.ro a trimis mai multe imagini in care se vede cum bulevardul Calea Bogdaneștilor s-a blocat, recent, atunci cand…

- Licitația pentru instalarea a 11 stații de incarcare rapida pentru autobuzele electrice din Timișoara a ajuns la sfarșit, astfel ca primarul Dominic Fritz a semnat contractul aferent. Unul de 2,7 milioane de lei, fara TVA, cu o durata de șase luni.

- „Acesta e un mesaj primit! Dominic Fritz chiar ii crede prosti pe agricultori!! ALERTA!! legata de protesrul fermierilor din Timișoara ( autorizat de Dominiq Frirz). Marea majoritate a utilajelor/tractoarelor prezente aparțin entitații Banat Agri Group ( fosta BHR Farming Group) , parte integranta a…

- Fermierii și transportatorii vor putea sa-și strige nemulțumirile in București. Acest lucru este posibil dupa ce Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei a aprobat protestul. Potrivit edilului, protestul va avea loc in Piața Constituției in zilelele de duminica, luni și marți. La manifestație sunt…

- "Timisoara are o responsabilitate profunda pentru cultura de protest si pentru libera exprimare in Romania. De aceea am decis sa avizam un protest al fermierilor in centrul orasului. Acesta va avea loc in parcarea de la Modex. A ramas ca organizatorii sa obtina avizul Politiei Rutiere pentru a ajunge…