Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald Trump și mama celor mai mari trei copii ai acestuia, a murit in mod neașteptat joi in apartamentul sau din New York. Ea avea 73 de ani. Moartea Ivanei Trump a fost anunțata pentru prima data joi, in jurul orei 12:30, cand serviciile de urgența au fost chemate pentru un stop cardiac intr-un apartament de pe East 64 Street din Manhattan, unde locuia Ivana. Paramedicii au ajuns la fața locului, iar ulterior a fost declarat decesul acesteia, scrie presa americana. „Sunt foarte trist sa ii informez pe toți cei care au iubit-o, și sunt mulți,…