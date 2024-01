Octavian Bădescu: Sunt garanțiile și subvențiile de stat soluții viabile? de Octavian Badescu Persoanele fizice si firmele doresc resurse financiare pentru achizitii de locuinte, precum si pentru finantarea activitatilor de productie. Din pacate, cei mai multi se asteapta sa fie ajutati de catre “stat”, care – in opinia lor – ar trebui sa “garanteze” si sa “subventioneze”. Trebuie lamurite doua aspecte principiale: Intre “dorinte” si “nevoi” exista o deosebire, de urgenta si de necesitate. “Doresc” sa imi iau o casa si – neavand suficiente resurse, imi voi lua un credit. “Doresc” sa imi dezvolt activitatea mai rapid si – neavand resurse – o voi face apeland la credit. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

