Stiri pe aceeasi tema

- ​Startup-ul .lumen (dotLumen), un proiect lansant la Cluj, a creat, de curând, ochelarii inovativi pentru nevazatori, cu un sistem de tehnologie asistiva care abordeaza mobilitatea persoanelor nevazatoare. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Formatia Astra Giurgiu a învins, duminica, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii I. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Eugen Neagoe, aflata pe ultima poziție în clasament, a adunat opt puncte, cu unul mai puțin…

- Pana astazi, 22 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 418.645 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 295.148 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa organizata de Mișcarea de tineret „Urmașii lui Ștefan” cu tema „Poziția tinerilor din Moldova cu privire la Turul II al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie 2020”

- București a raportat joi cele mai multe cazuri de infectari cu coronavirus, 301, in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost inregistrate 405 cazuri noi. Patru județe, Iași, Constanța, Cluj și Bacau, au raportat peste 100 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.Romania a inregistrat astazi, 1 octombrie…

- Arne Erlandsen, antrenorul echipei KuPS Kuopio, a declarat, miercuri, ca pentru formatia sa meciul cu CFR Cluj va fi foarte greu, in contextul in care campioana Romaniei joaca pe teren propriu pentru play-off-ul Ligii Campionilor."Un meci foarte greu pentru noi, CFR are experienta si joaca…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca este regretabil faptul ca UDMR a votat alaturi de PSD in plenul Parlamentului pentru majorarea pensiilor cu 40% si a alocatiilor. "Este regretabil faptul ca dupa ce au fost alaturi…

- Sub egida ziarului Magazin Salajean a aparut o noua carte semnata de Daniel Sauca: „Aș vrea sa va rog”, cu o prefața de Carmen Ardelean. Volumul cuprinde o selecție din editorialele publicate de autor in perioada 2017-2020 in cotidianul Magazin Salajean. „Noul volum de editoriale publicate de Daniel…