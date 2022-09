Stiri pe aceeasi tema

- * In tara noastra – cel mai mare procent de gospodarii din UE cu pisici si caini Piata globala a produselor si serviciilor dedicate animalelor de companie valora 232 miliarde de dolari, in 2021, iar estimarile vizeaza un o crestere de pana la 350 de miliarde de dolari, la finele anului 2027, arata o…

- In data de 19.08.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 346.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 86.400 mijloace de transport.Potrivit unui comunicat al Politiei…

- Un șofer de 48 de ani, din Turda, a fost prins baut la volan, pe strada Alexandru Ioan Cuza, ieri dimineața, la ora 5.35. ”La data de 13 august a.c., in jurul orei 05.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiul Turda au oprit pentru verificari un conducator auto in varsta de 48 de ani, din municipiul…

- O femeie din Brazilia a fost arestata pentru ca s-ar fi folosit de o falsa prezicatoare pentru a fura de la mama ei bani, tablouri si bijuterii in valoare de peste 140 de milioane de dolari, relateaza BBC. Victima este vaduva unuia dintre cei mai importanti colectionari de arta din Brazilia. Fiica ei…

- Ministerul de Interne iși face „HeliPol”: Doua elicoptere pentru monitorizarea traficului rutier vor fi cumparate, reprezentand o investiție totala de aproape 60 de milioane de euro. Guvernul are in acest sens un proiect de investitii denumit „HeliPol”, in valoare de 293 de milioane de lei. Proiectul…

- Procurorii PCCOCS in comun cu ofițerii INI, cei ai Serviciului Vamal și ai Poliției de Frontiera au desfașurat marți 25 de percheziții, in șase localitați din țara, in cazul de contrabanda din 31 iulie, de la punctul de trecere a frontiera Vulcanești-Vinogradovca, cu peste 3,8 milioane țigari.

- Politistii Birgazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara si procurorii DIICOT au pus in executare trei mandate de perchezitii la persoane suspecte ca au facut operatiuni financiare in mod fraudulos, timp de 11 ani. Vizata este o angajata a unei banci din Timisoara. Prejudiciul este…

