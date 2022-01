Stiri pe aceeasi tema

- „Nu stim care va fi rezultatul, am avut aceste trei sesiuni de convorbiri, exista anumite puncte de intelegere intre noi. Dar in general, in ceea ce priveste chestiunile de principiu, putem spune acum ca ramanem pe pozitii divergente, pe pozitii total divergente. Iar asta nu este bine, este deranjant”,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, transmite Reuters.…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca adjunctul ministrului de externe, negociatorul Serghei Riabkov, este gata sa se deplazese oricand in orice țara neutra, pentru a incepe discuțiile cu SUA.Totodata, reprezentatul de la Kremlin a mai spus ca președinții Vladimir Putin și…

- Rusia nu intentioneaza sa recreeze Uniunea Sovietica, asa cum a sugerat marti subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice, Victoria Nuland, a declarat ieri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE, potrivit Agerpres. „Sunt convins ca, la fel ca noi si alti specialisti,…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va avea astazi o convorbire in sistem video cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe fondul declarațiilor tot mai belicoase ale celor doua parți legate de situația din Ucraina. Putin avertizeaza ca exista linii roșii in privința Ucrainei, care nu pot depașite,…

- Kremlinul a descris luni drept ''lamentabila'' starea actuala a relatiilor dintre SUA si Rusia, in ajunul unei videoconferinte a presedintilor rus si american, Vladimir Putin si Joe Biden, care vor discuta despre situatia tensionata din estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- Guterres a apreciat in deschderea COP26, care urmeaza sa dureze doua saptamani, ca anunturi recente ale unor guverne potrivit carora situatia modificarilor climatice poate fi inversata sunt ”o iluzie”, intrucat angajamente ale unor tari ridica semne de intrebare. ”Chiar in timp ce deschidem aceasta…