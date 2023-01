Stiri pe aceeasi tema

- Gata, „cazul Pintilii” a ajuns pe masa Comisiei de Disciplina din cadrul Federației. Școala de Antrenori, condusa de Lucian Burchel, s-a sesizat in cazul antrenorului de la FCSB, un posibil verdict fiind așteptat luni, 23 ianuarie. Situația ambigua a lui Mihai Pintilii de la FCSB, cap de afiș in presa…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, miercuri, referitor la decizia Comisiei de Etica a Universitatii Babes-Bolyai privind teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, ca este vorba de o situatie care se transeaza in instanta de judecata si nu se poate pronunta inainte…

- Comisia de Disciplina și Etica din cadrul FRF a suspendat și amendat trei dintre antrenorii din Liga 1, Marius Croitoru, Andrei Prepelița și Ilie Poenaru, intrucat niciunul nu deține licența Pro, necesara antrenorilor principali, dar au acționat precum ar fi A1 la cluburile lor. Dintre cei trei, doar…

- Comisia de Disciplina si Etica din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a penalizat, in luna septembrie, echipa Sportul Simleu cu 2 puncte, motivul reprezentandu-l litigiul clubului cu fostul jucatorul, Alexandru Petrus. Tot in urma deciziei respective, clubul condus de Ioan Gurzau a primit interdictia…

- In urma incidentelor de la meciul direct din etapa a 15-a a Superligii, Universitatea Cluj și CFR Cluj au fost amendate de Comisia de Disciplina a FRF. Capitanul „Șepcilor Roșii” a fost suspendat și amendat in urma meciului cu FCSB.Reamintim ca Romario Pires a fost eliminat direct in meciul cu FCSB…

- Oficialii campioanei sunt chemați la Comisia de Disciplina dupa meciul cu Rapid! Nelutu Varga si Cristi Balaj, patronul, respectiv presedintele CFR-ului, vor ajunge in fața Comisiei de Disciplina si Etica din cauza acuzatiilor lansate in spatiul public dupa meciul Rapid - CFR 2-1, partida la finalul…