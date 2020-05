Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au murit 1.074 persoane infectate cu COVID-19, conform Institutului Național de Sanatate Publica – INSP. In aceasta dimineata au fost anuntate alte patru decese, printre care si cel al unei femei din Timis. A murit o femeie de 61 ani, din județul Timiș, confirmata cu Covid in 11 mai. A murit…

- In județul Timiș nu s-a inregistrat, de luni pana marți, niciun caz nou de Covid-19, conform Institutului Național de Sanatate Publica. Timișul este insa tot „pe minus” cu raportarea cazurilor de Covid-19. Daca marți, 12 mai, sunt 479 de cazuri, duminica, 3 mai, erau 479. Romania „merge” spre 15.800…

- Daca in Romania numarul cazurilor de COVID-19 a trecut de 10.400, in Timiș acesta a crescut cu cinci cazuri, de joi pana vineri. In Romania au fost confirmate pana astazi 10.417 cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, iar in Timiș, conform Institutului Național de Sanatate Publica, au fost confirmate…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Romania s-a depașit pragul de 10.000 de cazuri. 386 de noi infectari in ultimele 24 de ore Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478…

- In Romania au fost confirmate pana duminica, 19 aprilie, 8.746 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, iar in Timiș sunt 376 de cazuri, conform Institutului Național de Sanatate Publica, De la ultima raportare, facuta sambata, la nivel national au fost inregistrate 328 de cazuri noi de persoane…

- Sunt peste 8.400 de cazuri de coronavirus in Romania, iar Timișul depașește 360. In Romania, au fost confirmate pana astazi 8.418 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, iar in Timiș 361, conform Institutului Național de Sanatate Publica. Au fost inregistrate alte 351 de noi cazuri de imbolnavire…

- In Romania, s-au inregistrat 55 de cazuri noi de rujeola saptamana trecuta, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 19.756, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), citat de Agerpres. Din cele 19.756 de cazuri,…

- In Romania exista 32 de centre de testare pentru coronavirus amplasate in 14 județe și in București. Dintre cele 32 de centre, șapte sunt private. Printre județele cu cele mai multe testari caștiga teren și județul Alba. Informațiile apar intr-un document al Institutului Național pentru Sanatate Publica,…