- Formatia Vama a lansat un nou single, „Barosanii", cu Tudor Chirila care aminteste, in videoclip, de Joker si canta versuri precum: „Banii se fac usor, ti-o spune un vrajitor", „Vreau sa-ti iau anii, vreau sa-ti arat cum traiesc barosanii", „Hai vino sa vezi cum e cu smecheria". Videoclipul a fost filmat…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tavi Clonda a marturisit ca a fost motivat de dieta Gabrielei Cristea. Cei doi soți vor sa se apuce impreuna de sport și au planuri mari sa slabeasca. Iata ce marturisiri a facut soțul prezentatoarei TV in cadrul emisiunii!

- Nu cu mult timp in urma, Gabriela Cristea și Tavi Clonda treceau prin momente grele, dupa ce ajungeau cu fiica cea mare la spital, in urma unor complicații de sanatate. Ulterior, deși aveau planuri de Dragobete, lucrurile s-au precipitat, iar familia Clonda-Cristea aveau sa lasae in urma saraboarea.…

- Fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda a ajuns pe mana medicilor din cauza uneri probleme de sanatate care nu ii da pace de mai multe zile. Dupa ce a ingrijit-o acasa, cantarețul a hotarat sa ceara și parerea unui specialist.

- Marius Elisei a avut o reacție acida dupa declarațiile facute de fosta sa soție, Oana Roman. Dupa ce, in urma cu cateva zile vedeta a anunțat ca povestea de dragoste dintre ea și tatal copilului ei a ajuns, din nou, la final, cei doi și-au tot aruncat sageți prin intermediul rețelelor de socializare.…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost intr-o vacanța, in Tenerife, la inceput de an. Fanii s-au intrebat ce s-a intamplat cu prezentatoarea de a disparut o perioada de pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au inceput anul cu o vacanța in Tenerife, unde și-au incarcat bateriile…