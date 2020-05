Stiri pe aceeasi tema

- Statul nu va aloca, cel putin pentru moment, sume suplimentare pentru sprijinirea sectorului cultural romanesc afectat, la fel ca toate celelalte, de pandemia de Covid-19. Vor fi organizate in continuare concursurile obisnuite si derulate programele de finantare cunoscute. Autoritatile au anuntat…

- Producatorul german de articole sportive Adidas a obtinut marti aprobarea pentru un imprumut sindicalizat in valoare de 3 miliarde de euro, sustinut de guvernul german, pentru atenuarea impactului financiar asupra afacerilor sale avut de pandemia de coronavirus, transmite Reuters, citata de news.ro.Afacerile…

- Indragitul solist Andrei Ropcea sau Randi (36 de ani) cum este cunoscut in lumea muzicala, are o mulțime de noutați muzicale. Solistul a lansat o noua melodie cu tot cu videoclip și a povestit intr-un interviu exclusiv pentru Tabu despre izolare, familie, cum face el sport și viața, in general. Tabu:…

- Cantareata Pink a dezvaluit, vineri seara, ca ea și fiul ei in varsta de 3 ani au fost infectați cu Covid-19 si, dupa ce s-au autoizolat cu familia in Los Angeles, s-au vindecat. Primele simptome le-au aparut in urma cu doua saptamani. Cei doi au repetat testele și au ieșit negative. „Aceasta boala…

- Sphera Franchise Group (SFG) doneaza 100.000 de euro organizatiei Crucea Rosie Romana, in vederea achizitionarii de echipament medical, constand in ventilatoare pentru pacientii diagnosticati pozitiv cu Covid-19 si echipament de protectie pentru cadrele medicale din sectorul public. Potrivit unui…

- Distanțarea sociala recomandata pentru a combate Covid-19 lanseaza provocari serioase chiar și pentru persoanele cu casnicii stabile și fericite. In aceasta perioada de izolare tu și partenerul tau de viața trebuie sa va „suportați” mai mult, intrucat limitele voastre teritoriale nu vor depași ușa de…

- Un studiu recent realizat de Massachusetts Institute of Technology (MIT) arata ca raspandirea noului coronavirus este mai accelerata in țarile unde temperaturile sunt situate intre 3 și 17 grade Celsius. Iar Romania trece printr-un episod de vreme rece in aceste zile. Meteorologii au emis un cod portocaliu…

- Intr-o scrisoare adresata autoritaților romane , comisarii europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit spun ca pentru combaterea efectelor COVID-19 Comisia Europeana va direcționa catre Romania peste un 1 miliard de euro, astfel:- 483 de milioane de euro - prin renunțarea in acest an la obligația de…