- Duminica, 28 aprilie 2024, municipiul Moinești va gazdui o solemnitate in Parcul Central din fața primariei, incepand cu ora 12:30, dedicata celebrarii Zilei Naționale a Veteranilor de Razboi. Evenimentul este organizat in colaborare cu Asociația Naționala a Veteranilor de Razboi, filiala județeana…

- Dedeman, lider national in retailul materialelor de constructii si al amenajarilor interioare, lanseaza campania “Sustenabilitatea se construiește acasa” cu scopul de a sublinia importanța gesturilor mici in protejarea planetei noastre. Campania va fi promovata in principal in mediul online, pe toate…

- Am discutat despre nebunia care a cuprins Europa: intai prin achizițiile nebunești de arme și, pe urma, prin denunțarea tratatului din 1990 care limita numarul de militari și sisteme de armament. O nebunie aparte a inceput sa cuprinda și Romania; desigur ca știm de unde ni se trage și cine manevreaza…

- Baza 95 Aeriana “Erou Capitan Aviator Alexandru Serbanescu” anunța un eveniment special pentru duminica, 7 aprilie, incepand cu ora 18:00. Muzica Militara a Garnizoanei Bacau, sub bagheta capitanului Valeriu Balan, va susține un concert de promenada in fața Casei de Cultura din Municipiul Bacau. Concertul…

- De ziua femeii, Madalina, plutonier in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, și-a inceput ziua ca de obicei. Dar astazi, ziua a fost luminata de o surpriza din partea colegilor sai, marcand atat ziua femeii, cat și angajamentul sau fața de profesia de jandarm. “Disciplina, perseverența…

- S-a intamplat acum zece ani, intr-un liceu care le-a fost martor la inceputurile lor. Astazi, Gabriel și Adelina nu sunt doar soți și parinți, ci și o echipa extraordinara in slujba comunitații. Casnicia lor este o poveste de devotament, sacrificii și iubire care continua sa inspire pe toata lumea.…

- Happy Cinema! Iura Luncașu, Anamaria Prodan, Bogdan Marginean, Ioana Petric, Madalina Dobre și alții vin la Bacau! Joi, 8 februarie, Happy Cinema Bacau invita publicul la o proiecție speciala Complotul Bonelor, in prezența echipei, cu startul proiecției de la ora 19:30. Astfel, spectatorii prezenți…

- Bunii gospodari ai orașului petroliștilor moldoveni auprimit ieri diploma și premiul I pe țara ce le-au fost acordate pentrurealizarile obținute in anul trecut in intrecerea patriotica pentru gospodarirea și infrumusețarea localitaților. Orașul petroliștilor moldoveni — Moineștiul — a trait ieri dupa-amiaza…