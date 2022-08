Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a luat ieri, 10 august, o decizie neașteptata. Soția lui Viorel Lis și-a dus verigheta de aur la un amanet din București pentru a face rost de bani. Intr-o postare pe Facebook, Oana Lis a dezvaluit ca iși duce bijuteria la amanet pentru a obține bani. Trebuie neaparat sa ii cumpere lui Viorel…

- Oana Lis și-a dus verigheta la amanet. Motivul pentru care a facut acest gest. Are legatura cu Viorel. Se pare ca starea de sanatate a fostului primar al Capitalei este din ce in ce mai precara, iar soția lui face tot ce poate ca sa ii fie bine.

- Doi minori au fost evacuati, marti, dintr-un apartament aflat intr-un bloc din municipiul Tulcea in care a izbucnit un incendiu, cel mai probabil din cauza unui aparat electrocasnic defect, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres.Incendiul a fost semnalat dimineata,…

- In varsta de 78 de ani, Viorel Lis are din nou probleme de sanatate. Intr-o postare pe Facebook, Oana Lis a facut primele declarații despre starea soțului ei, care e internat in spital de luni, 25 iulie. „Viața nu e lapte și miere… decat in social media, in filme și in poveștile Disney!!!…In realitate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat sambata variola maimuței drept urgența sanitara globala, dupa ce aproximativ 16.000 de cazuri (dintre care cinci mortale) au fost deja raportate in 75 de tari, multe dintre ele in Europa, unde boala nu era endemica, transmite EFE. Decizia a fost anuntata…

- Un barbat de 77 de ani, din Urechesti, a suferit arsuri pe circa 70% din suprafata corpului, dupa ce un incendiu i-a cuprins locuinta, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompierii militari si civili intervin, marti dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, care a cuprins o pasune impadurita aflata intre localitatile Sarmas si Ditrau, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu,…

- O catelusa care ramasese blocata in smoala a fost salvata de pompieri, interventia durand patru ore, a anuntat, sambata, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…