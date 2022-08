Influenceri precum Cristina Ich au patruns acum și in tematica muncitorilor migranți. Ich a fost sancționata pe merit de cateva voci. Ich și Buhnici deja se dau victime ale unui soi de „cancel culture”. Nu e nicio „cancel culture”. E doar o mișcare care sper sa creasca, pe care am putea-o intitula „mai taceți naibii!”. Cristina Ich, model, influencer, s-a aratat exasperata public de mirosurile muncitorilor migranți de la aeroport. Dupa aceea, a vrut sa evite acuzația de rasism și a spus ca erau și mulți migranți și ca in aeroport mirosea urat, „fara legatura”. Legatura era foarte clara inca de…