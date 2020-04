Oamenii de știință au descoperit la ce temperatură coronavirusul moare în totalitate Un grup de oameni de știința francezi de la Universitatea din Provence a constatat ca coronavirusul moare in totalitate daca este expus la o temperatura de 92 de grade timp de 15 minute. Concluziile specialiștilor au fost publicate pe resursa bioRxiv, care publica materiale științifice, transmite ria.ru In timpul experimentului, cercetatorii au incalzit coronavirusul pina la 60 de grade timp Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta estimeaza ca au descoperit o supernova mai stralucitoare si mai plina de energie decat oricare alta inregistrata anterior, relateaza Press Association. O supernova este explozia catastrofala a unei stele masive, aflata la capatul vietii (cand nu mai dispune de combustibil pentru a…

- Temperatura la care coronavirusul dispare in 5 MINUTE. Vezi cat rezista pe masca de protectie si pe alte suprafete Cercetatorii de la Universitatea din Hong Kong au facut mai multe teste pentru a vedea care sunt temperaturile la care coronavirusul moare și pe ce suprafețe rezista cel mai mult. Coronavirusul…

- Cercetatorii de la Universitatea din Hong Kong au facut mai multe teste pentru a vedea care sunt temperaturile la care coronavirusul moare și pe ce suprafețe rezista cel mai mult. Coronavirusul este afectat de temperaturile inalte, iar la o temperatura de aproximativ 4 grade Celsius…

- Potrivit TASS, un studiu efectuat de cercetatorii din Hong Kong arata ca temperatura ideala pentru dezvoltarea si raspandirea noului coronavirus este de 4 grade Celsius, in aceste conditii poate sa reziste cel mai mult. Insa, la 22 de grade, noul coronavirus ramane activ pentru o saptamana, in timp…

- Cercetatorii Universitații din Hong Kong au descoperit la ce temperatura moare cel mai repede noul coronavirus, dar și care e temperatura la care e cel mai activ și supraviețuiește cel mai mult. La temperaturi de 4 grade Celsius devine extrem de activ și rezista mai bine de doua saptamani, in timp ce…

- Cercetatorii chinezi din Wuhan si Shenzhen au descoperit ca persoanele cu grupa de sânge A (II) sunt mai vulnerabile, si automat mai predispuse, la infectarea cu Covid-19. În schimb, cei care sunt mai putini afectati sunt cei cu zero(I). Oamenii de stiinta au analizat datele…

- Record absolut de temperatura in Antarctica. Pentru prima data in istorie temperatura a depasit 20 de grade Celsius, potrivit mediafax. Record absolut de temperatura in Antarctica. Pentru prima data in istorie s-au depasit 20 de grade: temperatura inregistrata Potrivit The Guardian, in Antarctica s-au…