Prima româncă bursieră la Said Business School, University of Oxford

"Am crescut în Constanța și am studiat în București. Înainte de a începe un jurnal de 15 ani pe patru continente, am aboslivit Academia de Studii Economice, Facultatea de Business & Turism. Am locuit și lucrat în Statele Unite, Regatul Unit al Marii Britanii,… [citeste mai departe]