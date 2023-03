Stiri pe aceeasi tema

- Formația de handbal feminin Rapid Bucuresti a fost invinsa de echipa slovena Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 29-24 (12-13), duminica, in deplasare, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor. Campioana Romaniei a facut o prima repriza buna, dar a evoluat slab dupa pauza si a pierdut la o…

- Campioana Romaniei la handbal femini, CS Rapid, o intalnește astazi, de la ora 15:00, pe Krim Ljubljana, in manșa tur din play-off-ul pentru faza „sferturilor” de finala din Liga Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe Digi Sport 4, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. ...

- Antrenorul FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat ca echipa sa dorește sa caștige meciul din deplasare cu CS Mioveni. „Ne asteapta un meci dificil pentru ca Mioveni joaca un fotbal bun, un fotbal diferit odata cu venirea lui Dica (n.r. – antrenorul Nicolae Dica). Noi suntem dornici sa ne intoarcem la parcursul…

- Rapid și CSM București joaca duminica ultimele meciuri din faza grupelor a Ligii Campionilor, acasa cu Lokomotiva Zagreb, respectiv in deplasarea de la Krim Ljubljana, cu gandul la etapa urmatoare. Krim Ljubljana - CSM București se joaca duminica, de la ora 15:00, meciul fiind liveTEXT pe GSP.ro și…

- Situația celor doua echipe romanești din Liga Campionilor, CSM București și Rapid, s-a complicat dupa meciurile din etapa a 13-a, penultima din grupe. Cele doua echipe s-ar putea intalni in sferturi. Campioana Romaniei a fost invinsa la Metz, in deplasare, 36-34, iar vicecampioana a smuls un egal in…

- Meciul dintre Metz și Rapid, din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, este transmis pe tabela arenei din Giulești. La ora 20:00, Rapid primește vizita lui FC Voluntari in etapa cu numarul 24 din SuperLiga Romaniei la fotbal. Fanii rapidiști traiesc ziua de sambata la intensitate maxima.…

- Rapid, campioana Romaniei, joaca de la 17:00 pe teren propriu in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Adversara este Kastamonu, campioana Turciei. Meciul e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport, Orange Sport și DigiSport. Rapid - Kastamonu, live de la 17:00 Inaintea meciurilor din…

- Volei Alba Blaj – Vero Volley Milano, meci in Liga Campionilor. Situația in grupe și in campionatul intern Volei Alba Blaj joaca miercuri seara, la Milano, in etapa a patra a Grupei B a Ligii Campionilor. Campioana Romaniei va intalni, de la ora 21:00, echipa Vero Volley Milano, vicecampioana Italiei.…