O zi pana la aplicarea GDPR. Senatul a adoptat Legea Autoritatii responsabile - cine conduce institutia si cand ar putea incepe controalele

Senatul a adoptat, marti, proiectul de lege care imputerniceste Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sa asigure buna implementare a prevederilor GDPR, in Romania.



Tara noastra n-a fost nevoita sa isi creeze de la zero o autoritate care sa vegheze la implementarea GDPR, in conditiile in care avea deja una pe care era suficient sa o imputerniceasca in acest sens. Este vorba despre ANSPDCP, institutie infiintata in urma cu nu mai putin de 13 ani, in baza Legii 102/2005, tocmai in scopul de a-i ajuta (sau a-i determina, dupa caz) pe operatorii…