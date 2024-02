O zi numai cu tine Fantezia unei relații perfecte inseamna sa ceri idealul de la viața. De ce ar trebui sa se intample așa? “Nu e corect!” sau “Este prea mult!” inseamna deseori “Lumea nu ar trebui sa fie așa cum este”. In realitate, lucrurile care nu sunt frumoase li se intampla oamenilor buni, de cele mai multe ori fara […] Articolul O zi numai cu tine apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Pentru ca este luna iubirii si pentru ca este Scoala altfel, la Liceul Teoretic „Henri Coanda” din Bacau se desfasoara in aceste zile Proiectul cultural judetean interscolar „Viata cu parfum de iubire”. Acest proiect de educatie emotionala, de educatie interculturala, de educatie incluziva, are drept…

- Deșteptarea deschide porțile democrației participative prin intermediul paginilor noastre. Vrem ca vocea comunitații sa fie auzita! In prima etapa a acestui demers va invitam sa propuneți candidatul pe care il considerați cel mai potrivit pentru funcția de primar al Bacaului. Vom colecta propunerile…

- Evanghelia acestei saptamani, a 16-a dupa Rusalii, are urmatorul inceput: „Este, Imparația Cerurilor, ca un om care, plecand departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mana avuția sa” (Matei 25, 14). In prealabil, in același capitol, Domnul Hristos exemplifica, spunandu-ne cum Imparația cerurilor poate…

- Echipa antrenata de Leonard Bibirig a pierdut cu 28-24 (15-9) , in deplasare, cu SCM Politehnica Timișoara Putea și trebuia sa fie o revanșa. Nu a fost insa decat un nou meci pierdut, al șaptelea din 15 etape. Și un start de an ratat. Ținuta in șah pe teren propriu, in turul de campionat, CSM […] Articolul…

- Suntem intr-un rastimp de taina launtrica. Meditand la debutul unui Nou An, cantarind stradaniile și izbanzile din timpul ce tocmai se va scurge și indraznind a ne pregati de un nou inceput, ca printr-o naștere din nou, ingrijiți fiind a strabate reintineriți, ca și pana acum, rosturile ingaduite de…

- WonderTheatre, un proiect de teatru independent creat de Rollywood Film, aduce in fața publicului din Bacau comedia captivanta “O Farsa de Doi Lei” de Marc Fayet. Regizata, tradusa și adaptata de Razvan Oprea, aceasta producție promite o seara de neuitat, plina de ras și lecții de viața. Distribuția…

- Intr-un incident cu flacari puternice, o pisica și-a aratat curajul și loialitatea fața de puii sai intr-o localitate din Giurgiu. Casa unei familii din Stanești a fost cuprinsa de flacari in noaptea de joi spre vineri, iar intervenția rapida a pompierilor a fost vitala pentru salvarea vieților nevinovate.…

- Fundația YANA anunța lansarea carții „Calimara castelului”, pe 7 decembrie, la ora 14, la Biblioteca județeana „Costache Sturdza” Bacau. Prezentarea carții va fi facuta de domnul profesor și critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania și Cetațean de Onoare al municipiului Bacau, Petre…