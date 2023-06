Tradiția se pastreaza și in acest an, astfel ca de ”Ziua Podului” nu se percepe taxa de trecere pe Podul Prieteniei, ce face legatura dintre Giurgiu și Ruse. Asta se intampla marți, 20 iunie. In acest an, pe 20 iunie, se implinesc 69 de ani de la darea in folosința a Podului Prieteniei, ce face legatura intre Giurgiu și Ruse. Inaugurat pe 20 iunie 1954, Podul Prieteniei era atunci considerat cel mai mare pod rutier și cale ferata din Europa, o construcție extrem de necesara pentru Romania și Bulgaria.Podul Prieteniei are o lungime de 2800 de metri, fiind construit pe doua nivele, unul rutier și…