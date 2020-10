O zi de duminică pentru recreere Duminica, o zi in general frumoasa. Soarele rasare la ora 07:38. Dimineața va fi ceața. Peste zi cerul va fi variabil, iar spre seara norii se vor aduna. Vantul va bate slab spre moderat. Soarele va apune la ora 18:51. Temperaturile se vor incadra intre 11 și 19. Luni, temperaturile cresc ușor. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana incepe cu cer in general senin. Luni, soarele rasare la ora 07:31. Vremea frumoasa și temperaturile ridicate sunt atuurile acestei zi de octombrie. Vantul se va intensifica pe perioada zilei, iar spre seara va scadea din intensitate. Pe arii extinde se vor inregistra precipitații insoțite…

- Vineri, zi cu cer variabil. Soarele rasare la ora 07:27. In zona noastra e posibil ca la noapte sa mai cada unele precipitații, dar in cursul zilei, soarele va ieși dintre nori și incalzi ușor atmosfera. Vantul va bate slab spre moderat cu unele intensificari mai ales in zona montana. Posibil, in…

- Ultima decada a lunii septembrie este cu temperaturi de poveste. Luni, soarele rasare la ora 07:13 Dimineața se menține rece, dar se va incalzi treptat. Soarele va fi stralucii pe cerul azuriu pe tot parcursul zilei. Vantul sufla slab spre moderat. Apusul soarelui se va produce la ora 19:29. Minimele…

- Vremea a fost frumoasa si calda. Cerul a fost mai mult senin. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 23 de grade la Ocna Sugatag si 26 de grade la Baia Mare. La inceputul intervalului, in zonele joase, izolat s-a semnalat ceata. Vremea va fi predominant frumoasa…

- Vremea se menține in general frumoasa in toate regiunile. Temperaturile maxime se vor incadra intre 24 și 33 de grade, iar cele minime, in general, intre 8 și 18 grade. Dimineața și noaptea, izolat vor fi condiții de ceața, informeaza Stiri Meteo. Cerul va fi variabil, cu innorari seara și noaptea in…

- Vremea a fost predominant frumoasa. Cerul a fost variabil, mai mult senin noaptea si dimineata. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta de pana la 54 km/h la statia meteo Iezer. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 24 de grade la Ocna Sugatag si 26 de grade…

- Vineri, vremea ramane in general, insorita și calduroasa. Soarele rasare la ora 06:17. Temperaturile vor fi ridicate, iar disconfortul termic va atinge pragul de 80 de unitați. In a doua parte a zilei , se va innora treptat, insa șansele de ploaie sunt minime. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele…

- Marți, cu toate ca norii vor fi pe cer pe mai multe straturi, temperaturile cresc. Soarele rasare la ora 06:05. Dimineața se menține rece pentru aceasta perioada, dar soarele va incalzi atmosfera treptat ajungand sa atinga pragul de disconfort termic spre dupa amiaza zilei. Spre seara cerul se va…