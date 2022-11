Stiri pe aceeasi tema

- Scene greu de imaginat au fost filmate miercuri seara in traficul din Bucuresti. Un sofer inconstient, oprit in trafic de politisti, a reusit sa scape de filtru si a demarat in tromba, trecand pe roșu la semafor, printre pietoni, și a lovit doua mașini. ”Lasul din imagine, pe cat de “zmeu” este pe retelele…

- M. Budai: Peste 4.600 de refugiați ucraineni s-au angajat in Romania Foto arhiva- Agerpres Numarul cetatenilor ucraineni care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat în companiile românesti a ajuns, miercuri, la peste 4.600, spune ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius…

- Trecere spre moarte sunt zeci de treceri de pietoni din Bucuresti. Azi-noapte, au facut inca o victima. Un adolescent de 19 ani, ucis fulgerator pe o sosea din Rahova. O tragedie anuntata, plang revoltate rudele si vecinii tanarului. Locatarii spun ca au facut petitii pentru instalarea de semafoare…

- Ultimele fotografii publice cu Alexandru Arsinel il arata pe actor intr-o iposteaza aproape de nerecunoscut. Anul acesta, in iunie, el primise ordinului Crucea Bucovinei in locuinta din Bucuresti, in prezenta membrilor familiei. Mai multe fotografii de atunci cu actorul Alexandru Arsinel au fost postate…

- Mircea Solcanu a luat licența in actorie, insa decesul mamei sale l-a afectat foarte mult și nu iși mai dorește sa urce pe scena. Fostul prezentator TV a facut primele declarații despre durerea pe care o ascunde.Fostul coleg al lui Cabral de la Acasa TV a fost greu incercat de viața. Dupa ce a fost…

- Oana Roman trece printr-o perioada destul de grea din viața ei. Aceasta este plina de griji și probleme, așa cum chiar ea spune. De cand mama ei are probleme de sanatate și este internata, vedeta sta intr-un stres continuu și impartașește pareri cu fanii din mediul online. De data aceasta, ea a spus…

- Vica Blochina, care are 47 de ani, a recunoscut ca anul acesta a suferit de depresie. A renunțat chiar și la unele vacanțe pentru a trece peste perioada dificila din viața ei. Intr-un interviu pentru Ego.ro , vedeta a dezvaluit cum și-a revenit. La inceputul acestui an, Vica Blochina s-a relaxat intr-o…

- O batrana de 73 de ani a fost accidentata joi, 18 august, pe o trecere de pietoni in orașul Popești Leordeni, potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Victima a fost transportata la spital, unde a murit, a transmis IPJ Ilfov.„La data de 18 august a.c., in jurul orelor 12:19, polițistii…