- Polițiștii bucureșteni l-au prins astazi pe romanul condamnat la 27 de ani de inchisoare in Marea Britanie, in cazul morții a 39 de imigranți vietnamezi gasiți asfixiați intr-un camion, in 2019. Pe numele barbatului in varsta de de 48 de ani era emis un mandat european de arestare, pentru omor prin…

- Rocsana Marcu a vorbit pentru ciao.ro despre viața pe care o duce acum in Anglia. De peste un an de zile s-a stabilit in Londra alaturi de fetițele ei și e foarte mulțumita de schimbarea de job. Nu mai e prezentatoare de televiziune, e agent imobiliar. In urma cu aproximativ patru ani de zile și-a dat…

- O tanara care a așteptat mai bine de un an sa fie primita de un medic de familie a aflat ca era bolnava de cancer și a murit la doar cateva saptamani dupa diagnosticare, spune familia ei. Amelia Ellerby, de 19 ani, din York, Marea Britanie, a sunat la medicul de familie in februarie 2021 […] Articolul…

- Comandouri straine, staționate pe teritoriul Ucrainei sau in afara ei, precum și agenții secreți ai CIA, care acționeaza cel mai mult in capitala Kiev, ajuta forțele armate ucrainene cu informații secrete, transporturi de arme și antrenamente militare, arata o analiza The New York Times.In timp ce forțele…

- Rușii avanseaza in regiunea Harkov pentru prima data in ultimele saptamani, afirma reprezentanții Ministerului Apararii din Marea Britanie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Perechea romano-americana Monica Niculescu/Caroline Dolehide s-a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Nottingham (Anglia), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari, dupa ce s-a impus in fata cuplului Vivian Heisen (Germania)/Samantha Murray…

