O veste ceva mai bună de la un profesionist! Cât va dura valul trei al pandemiei Medicul Adrian Marinescu anunța ca valul 3 al pandemiei nu va dura la fel de mult ca primele doua. Acesta spune ca pe masura ce numarul populației vaccinate va crește, puterea pandemiei va scadea. UE refuza categoric vaccinul Sputnik V: NU avem nevoie! ”Ce sper insa – ca in masura in care vaccinarea merge dinamic sper ca acest val va fi mai scurt pentru ca persoanele vulnerabile se vaccineaza, ar trebui sa scada formele medii și severe și presiunea. Ne-a prins valul 3 cu numar mic de persoane vaccinate. Dupa 25% ar trebui sa se vada. Probabil in doua luni ar trebui sa avem o scadere a presiunii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

