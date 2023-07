Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) a avut un schimb tensionat de replici cu arbitrul de scaun Fergus Murphy. Momentul s-a petrecut in setul cu numarul 3 al meciului cu ibericul Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP), finala Wimbledon 2023. Djokovic și Alcaraz au oferit schimburi senzaționale și multe rasturnari…

- Liderul mondial Carlos Alcaraz (20 de ani) il va infrunta pe Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) in finala Wimbledon 2023. Meciul va incepe la ora 16:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Eurosport. Marketa Vondrousova a caștigat turneul la feminin, dupa 6-4, 6-4 in finala cu Ons Jabeur de sambata. Novak…

- Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, meci contand pentru finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, duminica, 16 iulie, de la ora 17:00, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- Novak Djokovic, 36 de ani, #2ATP, va disputa duminica, de la ora 16:00, a noua sa finala la Wimbledon contra lui Carlos Alcaraz, 20 de ani, #1ATP. In penultimul act, el a pierdut un punct pentru obstrucție in urma deciziei arbitrului de scaun. ...

- Siriu, comuna preferata de turiștii din intreaga țara, va reprezenta Romania la o competiție internaționala de turism. Prima data a caștigat acasa, in Romania, pe baza criteriilor Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), iar acum pune la bataie condițiile de pastrare a turismului…

- Carlos Alcaraz a cucerit primul titlu din cariera pe iarba, dupa ce a caștigat in fata lui Alex De Minaur (scor 6-4, 6-4) in finala turneului ATP 500 de la Londra. Ibericul a fost modest dupa victoria din finala și a vorbit și despre șansele sale la Wimbledon.

- Corespondența din New York de la Grigore L. Culian Sambata, 10 iunie a.c.,, cu o zi inaintea finalei de simplu baieți de la Roland Garros, scriam pe Facebook: „De cate ori il vad jucand tenis pe Novak Djokovic, am senzația ca acest mare campion le transmite celor care il huiduie sau care ii pun bețe…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul cinci mondial, a fost invins in mod neasteptat de germanul Jan-Lennard Struff, numarul 65 mondial, cu 7-6 (7/5), 5-7, 6-3, joi seara, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, potrivit…